Российские десантники выполнили почти 180 тысяч прыжков с парашютом в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В прошлом году впервые в истории современных Вооружённых сил было выполнено десантирование Ивановского парашютно-десантного полка в полном составе с вооружением и военной техникой парашютным способом с четырёх аэродромов взлёта на две площадки приземления. Преодолено расстояние в 1,5 тыс. км.
В 2020 году десантники будут участвовать в тактических, командно-штабных учениях различного уровня.
Ранее сообщалось, что перевооружение ВДВ на новую систему связи начнётся в 2021 году.
«ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».