Российские десантники выполнили почти 180 тысяч прыжков с парашютом в 2019 году

Короткая ссылка
Военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 177 тыс. прыжков с парашютом и десантировали свыше 300 единиц техники и грузов в 2019 году. Показатели выросли более чем на 30% по сравнению с 2018-м, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Российские десантники выполнили почти 180 тысяч прыжков с парашютом в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В прошлом году впервые в истории современных Вооружённых сил было выполнено десантирование Ивановского парашютно-десантного полка в полном составе с вооружением и военной техникой парашютным способом с четырёх аэродромов взлёта на две площадки приземления. Преодолено расстояние в 1,5 тыс. км.

В 2020 году десантники будут участвовать в тактических, командно-штабных учениях различного уровня.

Ранее сообщалось, что перевооружение ВДВ на новую систему связи начнётся в 2021 году.

«ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить