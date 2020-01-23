Российские десантники выполнили почти 180 тысяч прыжков с парашютом в 2019 году

Военнослужащие Воздушно-десантных войск совершили более 177 тыс. прыжков с парашютом и десантировали свыше 300 единиц техники и грузов в 2019 году. Показатели выросли более чем на 30% по сравнению с 2018-м, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В прошлом году впервые в истории современных Вооружённых сил было выполнено десантирование Ивановского парашютно-десантного полка в полном составе с вооружением и военной техникой парашютным способом с четырёх аэродромов взлёта на две площадки приземления. Преодолено расстояние в 1,5 тыс. км.

В 2020 году десантники будут участвовать в тактических, командно-штабных учениях различного уровня.

Ранее сообщалось, что перевооружение ВДВ на новую систему связи начнётся в 2021 году.

«ПолитЭксперт» передавал, что военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках манёвров «Селенга-2019».