В Госдуме прокомментировали инцидент с избиением фельдшера скорой помощи в Москве

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Комитет Государственной думы по охране здоровья возьмёт на контроль ситуацию с избиением фельдшера скорой помощи в Москве.
В Госдуме прокомментировали инцидент с избиением фельдшера скорой помощи в Москве
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Дмитрия Морозова.

«Должна быть правовая оценка этому. Я обязательно погружусь в документацию», — сказал он.

Как отметил депутат, случаи нападения на врачей необходимо предавать широкой огласке.

«Общество должно привыкнуть, что так делать нельзя. Точно так же, как есть привычка по отношению к полицейским», — пояснил Морозов.

Ранее сообщалось, что московская полиция начала проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи жителем Люблина.

URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали 28-летнего мужчину с арбалетом, подозреваемого в нападении на станцию скорой помощи.

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