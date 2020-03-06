Полиция начала проверку после избиения врача скорой в Москве

Короткая ссылка
Московская полиция начала проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи жителем Люблина.
Полиция начала проверку после избиения врача скорой в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации ведомства, 5 марта примерно в 16:00 в отделение полиции Люблина поступило сообщение о побоях, нанесённых фельдшеру скорой помощи.

«На место прибыл участковый, который установил, что между отцом несовершеннолетнего ребёнка и медицинском работником произошёл конфликт, в результате которого фельдшеру были причинены телесные повреждения», — говорится в заявлении.

В связи с данными фактами полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В январе «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тверской области сообщали, что в Ржеве проверяют сообщения о нападении на заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить