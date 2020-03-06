Полиция начала проверку после избиения врача скорой в Москве

Московская полиция начала проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи жителем Люблина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации ведомства, 5 марта примерно в 16:00 в отделение полиции Люблина поступило сообщение о побоях, нанесённых фельдшеру скорой помощи.

«На место прибыл участковый, который установил, что между отцом несовершеннолетнего ребёнка и медицинском работником произошёл конфликт, в результате которого фельдшеру были причинены телесные повреждения», — говорится в заявлении.

В связи с данными фактами полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В январе «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тверской области сообщали, что в Ржеве проверяют сообщения о нападении на заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы.