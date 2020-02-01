СК начал проверку из-за нападения на врача в Башкирии

Следственный комитет организовал проверку сообщений СМИ о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте в Нефтекамске. Об этом говорится в сообщении СУ СК по Башкирии.

«Организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте в городе Нефтекамске 31 января 2020 года», — заявили в ведомстве.

Следователи осмотрят место происшествия, опросят очевидцев, назначат судебно-медицинскую экспертизу и установят причины произошедшего.

Также следствие даст правовую оценку действиям нападавшего.

В январе «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тверской области сообщали, что в Ржеве проверяют сообщения о нападении на заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы.