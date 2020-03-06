Евпатория заключила соглашения о сотрудничестве с тремя городами Сицилии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
В состав делегации вошли мэр города Санта-Тереза-ди-Рива, глава муниципалитета Фондачелли, вице-мэр муниципалитета Кастельмола и менеджеры двух сицилийских муниципалитетов по европейским проектам.
«В Евпатории прошла очень хорошая встреча. Глава администрации Олеся Харитоненко и представители трёх муниципалитетов Сицилии подписали договоры о сотрудничестве и партнёрстве», — заявил Гемпель.
По его словам, предусмотрен обмен опытом в сфере ЖКХ, культуры, туризма, а также совместные программы по обмену студентами и школьниками.
Визит проходит с 2 по 6 марта.
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