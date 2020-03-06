Евпатория заключила соглашения о сотрудничестве с тремя городами Сицилии

Власти Евпатории заключили соглашения о сотрудничестве с руководством трёх муниципалитетов Сицилии. Подписание документов прошло в рамках визита итальянской делегации в Крым.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

В состав делегации вошли мэр города Санта-Тереза-ди-Рива, глава муниципалитета Фондачелли, вице-мэр муниципалитета Кастельмола и менеджеры двух сицилийских муниципалитетов по европейским проектам.

«В Евпатории прошла очень хорошая встреча. Глава администрации Олеся Харитоненко и представители трёх муниципалитетов Сицилии подписали договоры о сотрудничестве и партнёрстве», — заявил Гемпель.

По его словам, предусмотрен обмен опытом в сфере ЖКХ, культуры, туризма, а также совместные программы по обмену студентами и школьниками.

Визит проходит с 2 по 6 марта.

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