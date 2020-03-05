Консул Азербайджана прибыл в ХМАО

Короткая ссылка
Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ.
Консул Азербайджана прибыл в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Программа визита включает встречу с губернатором Натальей Комаровой, а также с представителями исполнительных органов госвласти и региональных организаций.

Кроме того, Искендеров примет участие в церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня» 6 марта. Он также намерен встретиться со студентами и преподавателями Югорского госуниверситета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить