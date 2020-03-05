Консул Азербайджана прибыл в ХМАО

Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Программа визита включает встречу с губернатором Натальей Комаровой, а также с представителями исполнительных органов госвласти и региональных организаций.

Кроме того, Искендеров примет участие в церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня» 6 марта. Он также намерен встретиться со студентами и преподавателями Югорского госуниверситета.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.