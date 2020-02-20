Президент Татарстана встретился с временным поверенным в делах Израиля в России

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России Яковом Ливне.
Президент Татарстана встретился с временным поверенным в делах Израиля в России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявила на брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова, товарооборот с Израилем оценивается в $28,7 млн.

«С 2014 года наблюдается стабильный рост, но это не та цифра, которая нас устраивает, и потенциал у нас окончательно ещё не раскрыт», — отметила она.

На встрече стороны обсудили различные направления сотрудничества, в том числе в нефтехимии, продвижение на рынок Израиля полистирола, полипропилена, полиэтилена, синтетического каучука, шин, а также газоперерабатывающих компрессорных станций.

Кроме того, планируется привлекать инвестиции в энергетические, автомобильные, финансовые структуры.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва заключила соглашение о сотрудничестве с Баварией.

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