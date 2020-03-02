В Крым прибыла делегация из Сицилии

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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что делегация из Сицилии впервые прибыла с официальным визитом в Крым.
В Крым прибыла делегация из Сицилии
  • РИА Новости

«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыла в Крым», — цитирует РИА Новости Гемпеля.

Он рассказал, что в составе делегации шесть человек.

По его словам, двое из них — главы муниципальных образований, двое — менеджеры муниципальных образований, один заместитель главы и один сопровождающий.

«Все они представляют разные муниципальные образования», — сообщил Гемпель.

Отмечается, что визит будет проходить с 2 по 6 марта.

Планируется, что делегация посетит ряд населённых пунктов Крыма, встретится с главой администрации Симферополя и подпишет партнёрское соглашение с властями Евпатории.

Ранее спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в 2019 году регион посетили порядка 20 делегаций из зарубежных стран.

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