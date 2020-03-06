Опубликован генплан Казани до 2040 года

Опубликован генеральный план Казани до 2040 года. Он представлен в спецвыпуске сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Согласно новому генплану, к 2035 году в Казани запланировано увеличение площади озеленённых общественных пространств на 40% — до 12 тыс. гектаров», — заявили в пресс-службе мэрии.

В городе должно появиться 11 новых набережных, 600 скверов и мини-скверов в шаговой доступности, сеть пешеходных бульваров.

В течение ближайших 20 лет планируется построить 356 км улиц и дорог и 57 развязок.

Также предусмотрена возможность открытия 43 объектов здравоохранения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге представили проект нового генплана развития города до 2035 года.