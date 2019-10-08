В Екатеринбурге представили проект нового генплана развития города до 2035 года
- Вид на Екатеринбург. Архивное фото / © Павел Лисицын
- РИА Новости
Документ состоит из 25 карт, каждая из которых посвящена отдельной отрасли. Среди них объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры.
К проекту приложена пояснительная записка с обоснованием принятых решений по планированию развития города.
«В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, регионального и местного уровней. Все показатели генерального плана подлежат уточнению в соответствии с последующей разработкой градостроительной документации и муниципальных программ», — отмечается в пояснительной записке.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отремонтировали около 370 уличных фонарей с начала года.