В Екатеринбурге представили проект нового генплана развития города до 2035 года

Мэрия Екатеринбурга опубликовала на своём сайте проект нового генерального плана развития города до 2035 года, сообщает URA.RU.

Документ состоит из 25 карт, каждая из которых посвящена отдельной отрасли. Среди них объекты образования, здравоохранения, спорта и культуры.

К проекту приложена пояснительная записка с обоснованием принятых решений по планированию развития города.

«В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, регионального и местного уровней. Все показатели генерального плана подлежат уточнению в соответствии с последующей разработкой градостроительной документации и муниципальных программ», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отремонтировали около 370 уличных фонарей с начала года.