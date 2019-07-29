В Подмосковье отремонтировали около 370 уличных фонарей с начала года
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«С начала года по предписаниям сотрудников ведомства приведено в порядок около 370 объектов уличного освещения», — заявил начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.
К примеру, в Дмитровском районе восстановили освещение на Берёзовой улице, а в Егорьевске привели в порядок осветительные объекты вдоль Касимовского шоссе.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на севере Москвы началось благоустройство территории у станции МЦК «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги.