В Подмосковье отремонтировали около 370 уличных фонарей с начала года

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С начала лета по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзор Московской области восстановил освещение на 156 пешеходных зонах, 136 улицах и 78 дворовых территориях, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Подмосковье отремонтировали около 370 уличных фонарей с начала года
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«С начала года по предписаниям сотрудников ведомства приведено в порядок около 370 объектов уличного освещения», — заявил начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

К примеру, в Дмитровском районе восстановили освещение на Берёзовой улице, а в Егорьевске привели в порядок осветительные объекты вдоль Касимовского шоссе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на севере Москвы началось благоустройство территории у станции МЦК «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги.

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