СК обвинил двух работников строительной компании в хищении 3 млрд рублей

Короткая ссылка
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что подмосковные следователи предъявили обвинение в хищении около 3 млрд рублей при исполнении оборонного заказа гендиректору строительной компании «Строй Групп» Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе.
СК обвинил двух работников строительной компании в хищении 3 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Генеральному директору ООО СК «Строй Групп» Павлу Бабаеву и советнику генерального директора компании Константину Лободе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что следствием было установлено, что в результате мошеннических действий Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц — в период 2015-2019 годов при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 млрд рублей бюджетных средств.

По мнению следствия, деньги были выведены на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов.

«При этом договорные обязательства руководством ООО СК «Строй Групп» не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны», — добавляет ведомство.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее бывшего и действующего исполнителей отдела судебных приставов по Соломбальскому округу Архангельска и четырёх их знакомых заподозрили в организации схемы хищения денег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить