СК обвинил двух работников строительной компании в хищении 3 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Генеральному директору ООО СК «Строй Групп» Павлу Бабаеву и советнику генерального директора компании Константину Лободе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество)», — указывается в заявлении.
Отмечается, что следствием было установлено, что в результате мошеннических действий Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц — в период 2015-2019 годов при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 млрд рублей бюджетных средств.
По мнению следствия, деньги были выведены на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов.
«При этом договорные обязательства руководством ООО СК «Строй Групп» не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны», — добавляет ведомство.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее бывшего и действующего исполнителей отдела судебных приставов по Соломбальскому округу Архангельска и четырёх их знакомых заподозрили в организации схемы хищения денег.