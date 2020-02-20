В Ингушетии возбудили дело из-за хищения 200 млн рублей

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора подрядной организации за хищение более 200 млн рублей бюджетных средств при строительстве школы.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«В Ингушетии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Оригинал» по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) за хищение подрядной организацией более 200 млн рублей, выделенных на строительство школы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что хищение было осуществлено путём завышения объёмов и стоимости выполненных строительных работ.

Ранее бывшего вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина приговорили к 4,5 года колонии общего режима за хищение бюджетных средств.