В Ингушетии возбудили дело из-за хищения 200 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
«В Ингушетии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Оригинал» по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) за хищение подрядной организацией более 200 млн рублей, выделенных на строительство школы», — говорится в заявлении.
Уточняется, что хищение было осуществлено путём завышения объёмов и стоимости выполненных строительных работ.
Ранее бывшего вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина приговорили к 4,5 года колонии общего режима за хищение бюджетных средств.