Экс-вице-премьера Чувашии приговорили к 4,5 года колонии за хищение

Бывшего вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина приговорили к 4,5 года колонии общего режима за хищение бюджетных средств, сообщили в Ленинском районном суде Чебоксар.

«Аврелькину назначено лишение свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление полномочиями)», — цитирует представителя суда РИА Новости.

Кроме того, осуждённому запретили в течение трёх лет занимать определённые должности.

По информации следствия, Аврелькин незаконно предоставил двум коммерческим организациям субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для модернизации производства. Ущерб от его действий оценивался в более 23,8 млн рублей и был возмещён в ходе предварительного следствия.

Аврелькин был задержан в декабре 2018 года.