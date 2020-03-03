Судебных приставов в Архангельске заподозрили в организации схемы хищения денег

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Бывшего и действующего исполнителей отдела судебных приставов по Соломбальскому округу Архангельска и четырёх их знакомых заподозрили в организации схемы хищения денег.
Судебных приставов в Архангельске заподозрили в организации схемы хищения денег
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

По версии следователей, судебные приставы, пользуясь своим служебным положением, получали данные о наличии сбережений у граждан. Составлялись фиктивные договоры от имени потерпевших с соучастниками на получение займа. Документы предоставлялись в суд как обоснование для взыскания задолженности.

Выявлено 30 эпизодов мошенничества и 20 случаев фальсификации доказательств по гражданским делам. Следствие ведёт отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.

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