Журналистам измеряют температуру перед брифингом Захаровой

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Медработники измеряют температуру всем журналистам, которые прибыли на брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Журналистам измеряют температуру перед брифингом Захаровой
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

За состоянием прибывающих представителей СМИ наблюдают с помощью тепловизора, процесс длится несколько секунд.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности для активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пояснил московский мэр Сергей Собянин, режим повышенной готовности вводится для городских служб — «амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта».

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