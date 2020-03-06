Журналистам измеряют температуру перед брифингом Захаровой
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- РИА Новости
За состоянием прибывающих представителей СМИ наблюдают с помощью тепловизора, процесс длится несколько секунд.
5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности для активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как пояснил московский мэр Сергей Собянин, режим повышенной готовности вводится для городских служб — «амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта».