Главврачом больницы имени Боткина в Петербурге назначен Денис Гусев

Главным врачом Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге назначен Денис Гусев. Об этом сообщает РИА Новости.

В аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева заявили, что Гусев ранее занимал пост главного врача ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Ранее председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сказал, что увольнение главного врача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева стало следствием системных проблем в учреждении, а не инцидента с нарушением пациентами режима карантина.

Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.