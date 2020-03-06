Эксперты сравнили траты мужчин и женщин на подарки к праздникам

Специалисты оценили траты на подарки к 8 марта и 23 февраля и выяснили, что мужчины в 2020 году потратили перед праздником в три раза больше, чем женщины.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным аналитиков Ozon, средняя сумма расходов на человека в 2020 году выросла на 2 тыс. рублей.

При этом женщины потратили в среднем 1300 рублей (на 200 рублей больше, чем в прошлом году), а у мужчин праздничные расходы выросли с 1300 до 3000 рублей.

Специалисты также отметили, что женщины обычно покупают к 23 февраля один подарок, а мужчины в честь 8 марта приобретают два.

Среди самых популярных подарков к Международному женскому дню эксперты назвали ювелирные украшения, наушники и электронные книги, аксессуары и парфюмерию.

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