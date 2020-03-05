Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
- РИА Новости
«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводится его слова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В начале февраля премьер России Михаил Мишустин распорядился перенести Российский инвестиционный форум, проведение которого было запланировано в Сочи в феврале.
Такое решение было принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции.