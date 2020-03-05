Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

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RT
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на председателя оргкомитета Андрея Белоусова.
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводится его слова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В начале февраля премьер России Михаил Мишустин распорядился перенести Российский инвестиционный форум, проведение которого было запланировано в Сочи в феврале.

Такое решение было принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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