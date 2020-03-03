Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесён на более поздний срок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок», — написал он в своём Facebook.

По словам Аксёнова, он согласовал этот вопрос с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. 

Глава Крыма уточнил, что причиной такого решения является эпидемия коронавируса в мире. Он объяснил, что в ЯМЭФ принимают участие много иностранных гостей, в том числе представители государств, в которых обнаружен коронавирус.

«О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заявил Аксёнов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.

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