Ялтинский экономический форум перенесли из-за коронавируса
- РИА Новости
«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок», — написал он в своём Facebook.
По словам Аксёнова, он согласовал этот вопрос с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.
Глава Крыма уточнил, что причиной такого решения является эпидемия коронавируса в мире. Он объяснил, что в ЯМЭФ принимают участие много иностранных гостей, в том числе представители государств, в которых обнаружен коронавирус.
«О новой дате пока говорить рано, посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заявил Аксёнов.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым сообщало о подготовке к ЯМЭФ-2020.