В Крыму рассказали о подготовке к ЯМЭФ-2020

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В Крыму рассказали о подготовке к Ялтинскому международному экономическому форуму, который состоится 23—25 апреля.
В Крыму рассказали о подготовке к ЯМЭФ-2020
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым.

Как ожидается, ЯМЭФ соберёт более трёх тысяч участников, среди которых политики, бизнесмены, общественные деятели. В Крым намерены приехать делегации из таких стран, как Италия, Индия, Египет и Турция.

Традиционно на форуме представят инвестиционный потенциал региона.

Ранее kp.ru сообщал, что опубликована программа Российского инвестиционного форума.

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