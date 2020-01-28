В Крыму рассказали о подготовке к ЯМЭФ-2020
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым.
Как ожидается, ЯМЭФ соберёт более трёх тысяч участников, среди которых политики, бизнесмены, общественные деятели. В Крым намерены приехать делегации из таких стран, как Италия, Индия, Египет и Турция.
Традиционно на форуме представят инвестиционный потенциал региона.
Ранее kp.ru сообщал, что опубликована программа Российского инвестиционного форума.