В Госдуме рассказали об опасности теневого рынка БАДов

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал об опасности теневого рынка БАДов.
В Госдуме рассказали об опасности теневого рынка БАДов
  • РИА Новости

«БАДы и спортивное питание сегодня очень часто используются в криминальных сферах. Поэтому и нужно на федеральном уровне отслеживать объёмы продаж, виды этих добавок. На рынке вращается огромное число БАДов, которые вообще не зарегистрированы в России», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По словам депутата, свободно продаются добавки, в составе которых есть запрещённые в России вещества, а в интернете гражданам доносят недостоверные сведения о том, что такое БАДы.

Как считает Петров, для устранения фальсификата и контрафакта на данном рынке достаточно маркировки.

Ранее Петров в беседе с ФАН заявил, что пишет закон о маркировке БАДов.

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