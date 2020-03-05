Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ростовской области

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Один человек погиб и пять получили травмы в результате столкновения четырёх транспортных средств, в том числе автобуса и грузовика, в Багаевском районе Ростовской области.
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что авария произошла на трассе Ростов — Волгодонск.

По предварительным данным, один за другим столкнулись грузовик, Mitsubishi Lancer, Chevrolet и автобус.

«Предварительно, один человек погиб и пятеро пострадали», — сказал собеседник.

Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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