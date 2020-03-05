Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что авария произошла на трассе Ростов — Волгодонск.
По предварительным данным, один за другим столкнулись грузовик, Mitsubishi Lancer, Chevrolet и автобус.
«Предварительно, один человек погиб и пятеро пострадали», — сказал собеседник.
Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.