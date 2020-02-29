В Свердловской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

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На трассе в Свердловской области столкнулись грузовик и заказной автомобиль Fiat Ducato, перевозивший пассажиров из Нижнего Тагила в Туринск на горячие источники.
В Свердловской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Отмечается, что полуприцеп грузовика занесло, он столкнулся с едущим во встречном направлении Fiat Ducato.

Две пассажирки автомобиля погибли, ещё один пассажир и водитель автомобиля госпитализированы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.

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