В Свердловской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Отмечается, что полуприцеп грузовика занесло, он столкнулся с едущим во встречном направлении Fiat Ducato.
Две пассажирки автомобиля погибли, ещё один пассажир и водитель автомобиля госпитализированы.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.