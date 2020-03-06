В Госдуме прокомментировали предложение изменить систему оплаты больничных, отпусков и декретов

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение изменить систему оплаты отпусков, декретов и больничных.

В беседе с НСН он отметил, что выводы можно будет сделать после появления текста соответствующего законопроекта.

«Сегодня там, где работодатель полноценно выполняет свои обязанности и вовремя обеспечивает получение всех положенных выплат, работникам, конечно, было бы выгоднее, чтобы система сохранилась. Но есть и другие случаи, когда граждане мучились из-за нерадивых работодателей», — сказал Нилов.

По его мнению, нужно обеспечить такую систему, чтобы человек не превращался в курьера по сбору справок и выбиванию денег, а все данные передавались в электронном виде.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что нововведение реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

«Все мы знаем, что работодатели бывают разные, у них могут возникнуть проблемы с деньгами для выплаты сотрудникам. Бывает, что предприятие и вовсе банкротится, поэтому не в силах выполнить обязательства в полном объёме. А работник в этом не виноват», — сказал депутат.

Как подчеркнул Фёдоров, работник должен получить все положенные компенсации и пособия в полном объёме.

Ранее эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН Ольга Ерошенкова прокомментировала информацию о том, что в России могут изменить систему оплаты больничных, декретов и отпусков.