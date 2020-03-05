Эксперт оценила идею изменения системы оплаты больничных, отпусков и декретов

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Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН Ольга Ерошенкова прокомментировала информацию о том, что в России могут изменить систему оплаты больничных, декретов и отпусков.
Эксперт оценила идею изменения системы оплаты больничных, отпусков и декретов
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU она отметила, что реформа сделает механизм выплат более прозрачным.

«Все схемы, переходящие в онлайн-форматы, прозрачны. Сейчас система выстроена так, что выплаты из Фонда социального страхования (ФСС) работник получает через работодателя, а прямого доступа к фондам не имеет. Планируется, что в новой системе работник получит к ним доступ через личный кабинет или как-то ещё», — пояснила экономист.

Она добавила, что реформа призвана исключить ситуации, при которых человек может уйти на больничный или в отпуск и не получить никаких выплат.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что это будет более надёжная модель.

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