Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье

Короткая ссылка
Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 270 тыс. рублей.
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье
  • Gettyimages.ru

«Суд постановил признать подсудимого Квасова виновным по ч. 1 ст. 296 УК России («Угроза убийством в отношении судьи») и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. рублей», — приводит решение судьи ТАСС.

Ранее прокурор попросила суд приговорить Квасова к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Согласно обвинительному заключению, мужчина в комментарии под фотографией в Instagram судьи Тверского суда Москвы Минина призвал «неограниченный круг лиц» выходить на митинги и заявил о намерении его убить.

Адвокат Квасова Ольга Пельше заявила, что её подзащитный не имел намерения угрожать кому-либо убийством и подразумевал в своём комментарии некую абстрактную ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить