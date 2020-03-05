Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье

Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 270 тыс. рублей.

«Суд постановил признать подсудимого Квасова виновным по ч. 1 ст. 296 УК России («Угроза убийством в отношении судьи») и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. рублей», — приводит решение судьи ТАСС.

Ранее прокурор попросила суд приговорить Квасова к штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Согласно обвинительному заключению, мужчина в комментарии под фотографией в Instagram судьи Тверского суда Москвы Минина призвал «неограниченный круг лиц» выходить на митинги и заявил о намерении его убить.

Адвокат Квасова Ольга Пельше заявила, что её подзащитный не имел намерения угрожать кому-либо убийством и подразумевал в своём комментарии некую абстрактную ситуацию.