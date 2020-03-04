Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье

Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Прокурор заявила, что считает, что вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего, а также материалами дела.

«Прошу суд признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 296 УК России («Угроза убийством в отношении судьи») и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей», — сказала госбвинитель.

Согласно обвинительному заключению, Квасов в комментарии под фотографией в Instagram судьи Тверского суда Москвы Станислава Минина призвал «неограниченный круг лиц» выходить на митинги и заявил о намерении убить Минина.

Отмечается, что 34-летний житель Воронежа не признаёт вину.

Адвокат обвиняемого Ольга Пельше заявила, что её подзащитный не имел намерения угрожать кому-либо убийством и подразумевал в своём комментарии некую абстрактную ситуацию.