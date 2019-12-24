Обвиняемого в угрозах судье Ерзунова оштрафовали на 110 тысяч рублей

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Мещанский суд Москвы оштрафовал на 110 тыс. рублей 24-летнего менеджера из подмосковной Электростали Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах московскому судье Алексею Криворучко.
Обвиняемого в угрозах судье Ерзунова оштрафовали на 110 тысяч рублей
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд признал Ерзунова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК России, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Мужчина полностью признал вину, что позволило ему рассчитывать на более мягкое наказание. Суд рассматривал его дело в особом порядке.

В ноябре Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

В деле фигурируют четыре человека.

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