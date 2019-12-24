Обвиняемого в угрозах судье Ерзунова оштрафовали на 110 тысяч рублей
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
«Суд признал Ерзунова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК России, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей», — сообщили в суде.
Мужчина полностью признал вину, что позволило ему рассчитывать на более мягкое наказание. Суд рассматривал его дело в особом порядке.
В ноябре Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
В деле фигурируют четыре человека.