Песков рассказал об «информационных провокациях» в России во время ЧС

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Россия в ситуациях с элементами ЧС сталкивается с «информационными провокациями» и «диверсиями», всё это происходит из-за рубежа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал об «информационных провокациях» в России во время ЧС
  • РИА Новости

«Каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными, скажем так, элементами чрезвычайных ситуаций — будь то техногенные катастрофы, будь то происшествия, связанные с природными явлениями, — как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место, причём проистекают они весьма часто из-за рубежа. Это уже доподлинно известно и установлено», — сказал он.

Песков напомнил, что ранее президент сказал, что ФСБ докладывает «по коронавирусу», откуда «идёт эта информационная мишура».

«Как вы видите, ФСБ о подобных всех событиях докладывает на регулярной основе президенту», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос.

Ранее Песков сообщил, что все необходимые меры по обеспечению защиты Путина от COVID-19 принимаются.

Как отмечал Путин, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о коронавирусе поступает из-за границы.

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