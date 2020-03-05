Мосгорсуд оставил в СИЗО участника розыгрыша про коронавирус в Москве

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Мосгорсуд признал законным арест Кароматулло Джаборова, участника видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы, и отказал удовлетворить апелляционную жалобу его защиты.
Мосгорсуд оставил в СИЗО участника розыгрыша про коронавирус в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановление Черёмушкинского суда Москвы от 10 февраля 2020 года об избрании в отношении Джаборова меры пресечения в виде заключения под стражу — без изменений», — говорится в сообщении.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Видео произошедшего было размещено в интернете.

Позднее в отношении Джаборова возбудили уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство». Свою вину он не признал.

10 февраля Черёмушкинский суд Москвы отправил Джаборова под арест.

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