В Госдуме оценили идею усиления госрегулирования тарифов на электроэнергию

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с RT прокомментировал новость о том, что в России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.

«Инициатива хорошая с точки зрения того, как она обернётся для населения. Потому что речь идёт о среднем тарифе по России — 3,4 рубля за 1 кВт⋅ч — с тем, чтобы в регионах, где сегодня цены ниже, они такими и оставались. Скажем, в моей родной Астраханской области цена выше, она составляет 4,84 рубля за 1 кВт⋅ч. И естественно, все будут рады, если планка опустится. Для народа это очень здорово», — сказал он.

Депутат отметил, что «важна обоснованность этих тарифов».

«Очевидно, что данное решение требует качественного одновременного подхода к финансовой обоснованности тарифов. Потому что сегодня вопрос о том, откуда складывается эта тарификация, является тайной за семью печатями и для региональных властей, и для тарифных служб тоже», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию.

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