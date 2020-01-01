Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году

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Российские АЭС за 2019 год установили новый рекорд по выработке электроэнергии, произведя почти 209 млрд киловатт-часов.
Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте концерна «Росэнергоатом».

Отмечается, что всего за 2019 год суммарный показатель составил 208,784 млрд киловатт-часов, при этом плановый показатель составляет 202,7 млрд киловатт-часов.

Наибольшее количество электроэнергии было выработано Ростовской, Калиниской и Балаковской АЭС.

Уточняется, что на сегодняшний день доля атомной генерации составляет около 19% от всего объёма выработки электричества в стране.

Ранее сообщалось, что в «Росатоме» ожидают, что по итогам 2019 года госкорпорация установит рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях.

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