В Минэнерго предложили изменить тарифы на электроэнергию для бизнеса

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Законопроект, предусматривающий равномерное распределение величины перекрёстного субсидирования между всеми потребителями электроэнергии, за исключением населения, рассмотрят в правительстве 27 февраля, после чего его могут внести в Госдуму.
В Минэнерго предложили изменить тарифы на электроэнергию для бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя министра энергетики Юрия Маневича.

Перекрёстное субсидирование — механизм перераспределения тарифов, согласно которому часть оплаты за потреблённую энергию с населения и социальной сферы перекладывается на промышленность и предприятия.

На данный момент весь объём перекрёстного субсидирования населения закладывают в тарифы лишь территориальных сетевых организаций, то есть подключённые к этим сетям предприятия несут всю нагрузку, оплачивая электричество по повышенным тарифам. В тарифах магистральных сетей, управляемых Федеральной сетевой компанией, такие суммы не закладываются. Таким образом, крупные промышленные предприятия, подключённые к ним, не несут социальной нагрузки по перекрёстному субсидированию.

«Так, по оценке Минэнерго России, сегодня тариф для потребителей ФСК (0,35 рубля/кВт*ч) в четыре раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей, подключённых на высоком уровне напряжения (1,2 рубля/кВт*ч), и в девять раз ниже для потребителей, подключённых на низком уровне напряжения», — заявил Маневич.

Законопроект предлагает равномерно распределить величину перекрёстного субсидирования на все категории потребителей, кроме населения, независимо от того, к каким сетям они присоединились.

По словам Маневича, принятие документа, в частности, создаст дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса, устранит диспаритет цен между потребителями и недобросовестную конкуренцию между промышленными потребителями.

Ранее сообщалось, что стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией.

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