Названы регионы России с самой дешёвой электроэнергией
Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (на основе данных рейтинга РИА Новости).
Наименее доступна электроэнергия в Республике Калмыкия.
Отмечается, что средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырёх рублей за киловатт в час.
26 июня в Татарстане открыли первую в республике цифровую электрическую подстанцию.