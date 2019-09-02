Названы регионы России с самой дешёвой электроэнергией

РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам.

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (на основе данных рейтинга РИА Новости).

Наименее доступна электроэнергия в Республике Калмыкия.

Отмечается, что средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырёх рублей за киловатт в час.

26 июня в Татарстане открыли первую в республике цифровую электрическую подстанцию.