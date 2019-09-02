Названы регионы России с самой дешёвой электроэнергией

Короткая ссылка
РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам.

Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (на основе данных рейтинга РИА Новости).

Наименее доступна электроэнергия в Республике Калмыкия.

Отмечается, что средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырёх рублей за киловатт в час.

26 июня в Татарстане открыли первую в республике цифровую электрическую подстанцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить