Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Как уточняет издание, в Дагестане коммунальщики предъявили жителям 5487 рублей в год (457 рублей в месяц с человека), в Тыве — 5740 рублей (478 рублей в месяц с человека), а в Ингушетии — 5852 рубля (488 рублей в месяц с человека).

При этом среднестатистический житель Магаданской области потратил в год 42 132 рубля, или 3511 рублей в месяц.

В среднем за 2018 год россиянин должен был заплатить 17 936 рублей, этот показатель на 5,3% выше, чем в 2017 году, пишет газета.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил опыт Санкт-Петербурга по снижению тарифов ЖКХ.