В Госдуме оценили опыт Петербурга по снижению тарифов ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил опыт Санкт-Петербурга по снижению тарифов ЖКХ.

«Безусловно, необходимо присмотреться к опыту Петербурга, потому что в основном по стране тарифы только растут. Причём порой рост превышает даже темпы инфляции», — заявил он.

По его словам, необходимо изучить передовой опыт, понять, за счёт чего удалось добиться снижения тарифов, и учесть это при эталонизации.

Селезнёв принимает участие в работе над федеральным законопроектом. Он отметил, что в основе документа лежат эталонные тарифы и долгосрочное регулирование.

Проект составляют совместно с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития.

В марте глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков.