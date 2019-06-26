В Госдуме оценили опыт Петербурга по снижению тарифов ЖКХ

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил опыт Санкт-Петербурга по снижению тарифов ЖКХ.
В Госдуме оценили опыт Петербурга по снижению тарифов ЖКХ
  • РИА Новости

«Безусловно, необходимо присмотреться к опыту Петербурга, потому что в основном по стране тарифы только растут. Причём порой рост превышает даже темпы инфляции», — заявил он.

По его словам, необходимо изучить передовой опыт, понять, за счёт чего удалось добиться снижения тарифов, и учесть это при эталонизации.

Селезнёв принимает участие в работе над федеральным законопроектом. Он отметил, что в основе документа лежат эталонные тарифы и долгосрочное регулирование.

Проект составляют совместно с Федеральной антимонопольной службой и Минэкономразвития.

В марте глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить