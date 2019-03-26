В Госдуме прокомментировали создание в России интеллектуальной системы учёта газа

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Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН прокомментировала создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков.
В Госдуме прокомментировали создание в России интеллектуальной системы учёта газа
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Сейчас огромную проблему составляет невозможность проверки счётчика без согласия собственника жилого помещения. Иногда же народные умельцы хитрят с передачей данных. А при интеллектуальных счётчиках всё видно сразу. Так что это шаг вперёд. Вопрос, чтобы он не был очень обременительным для россиян», — заявила она.

Ещё одним важным новшеством депутат назвала автоматическое отключение при поступлении газа в ненормированных объёмах. Как пояснила Хованская, это «предтеча» аварий, взрывов.

Ранее сообщалось, что создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.

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