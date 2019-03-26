Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков

Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.

Об этом сообщают «Известия».

Как пишет издание со ссылкой на письмо Минэнерго в кабмин, создание в России «умной» системы учёта газа может обойтись в 385 млрд рублей. При этом расходы на монтаж приборов планируется включить в тариф для населения.

По мнению экспертов газеты, в результате данного шага тарифы могут вырасти на 5—10%.

Отмечается, что право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твёрдых коммунальных отходов.