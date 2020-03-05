В Госдуме оценили идею изменения системы оплаты больничных, отпусков и декретов
По мнению парламентария, инициатива обрадует не только работодателей, которые освободятся от необходимости оплачивать больничные листы, но и самих работников.
«Я думаю, в первую очередь работодатели обрадуются, что с них снимут эту ответственность. Работники также не будут переживать, уходя на больничный. Такой закон будет приятен для двух сторон», — заявил депутат в беседе с сайтом «Москва 24».
Вострецов полагает, что необходимо переходить к практике, когда работник самостоятельно будет платить взносы в ФСС.
По его словам, в таком случае человек будет понимать, куда и сколько он перечисляет, что, в свою очередь, выведет контроль в здравоохранении на новый уровень.
Ранее эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН Ольга Ерошенкова в беседе с URA.RU также прокомментировала информацию о том, что в России могут изменить систему оплаты больничных, декретов и отпусков.