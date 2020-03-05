Греф раскритиковал высшее образование в России

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Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал уровень высшего образования в России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования​​​. Если в сотне лучших университетов нет ни одного российского, то о чём дальше говорить?.. Здесь много причин — 90-е годы, отсутствие необходимого финансирования», — заявил Греф.

Также, по его мнению, российские вузы не смогли адаптироваться к изменениям в мире из-за неэффективности модели управления в образовании.

«Это проблема, в первую очередь, управленцев — в правительстве, ректоров вузов, по всей вертикали», — подчеркнул глава Сбербанка.

При этом Греф отметил, что банк готов предоставить самые лучшие практики для подготовки управленцев в образовании.

Ранее глобальное аналитическое агентство QS обнародовало результаты предметных рейтингов лучших университетов мира.

В топ-50 попали девять программ российских вузов — МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского горного университета, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, МИСиС и Высшей школы экономики.

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