ЕР подготовила предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах

В Минобрнауки были направлены предложения по увеличению на 33,7 тыс. количества бюджетных мест в вузах, сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова.

Об этом сообщается на сайте партии.

«В короткие сроки нами были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения для Минобрнауки по увеличению количества бюджетных мест в вузах, чтобы при распределении квот была учтена кадровая потребность субъектов», — рассказала Аршинова.

Она пояснила, что, в частности, предлагается «усовершенствовать порядок установления количества бюджетных мест в вузах, ежегодное проведение региональных мониторингов востребованности выпускников и удовлетворённости работодателей качеством профподготовки специалистов».

Также она отметила важность «увеличить количество бюджетных мест магистратуры в вузах в регионах, чтобы наиболее мотивированные и подготовленные выпускники-бакалавры не уезжали из регионов в Москву и Санкт-Петербург».

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.