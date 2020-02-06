Голикова рассказала о планах увеличить число бюджетных мест в вузах

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Число бюджетных мест, распределяемых между вузами России, увеличится в 2021 году на 18,8 тыс. Об этом сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Голикова рассказала о планах увеличить число бюджетных мест в вузах
  • РИА Новости

«У нас сейчас по 2020 году 509 тыс. бюджетных мест разыгрывалось в конкурсе, это увеличение, которое вы обозначили в своём послании, будет означать следующее: в 2021 году мы прирастём на 18,8 тыс. мест, в 2022-м — на 60,7 тыс. мест, потом — 94,9, а потом — 141,8», — сказала Голикова.

Она отметила, что это очень большие цифры.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

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