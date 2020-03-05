В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

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В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» с соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.

«Тарифы будут определяться по двум направлениям. Во-первых, неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы», — отметил сенатор.

Во-вторых, как сообщил Семёнов, придётся прибегнуть к федеральному субсидированию, потому что введение единой политики формирования цен не должно повлечь увеличение уже существующих в регионах.

«Сегодня средний тариф — 3,4 рубля за 1 кВт•ч. Цена по всей стране должна быть ниже этого показателя. Это значительно улучшит качество жизни людей», — уверен сенатор. 

Ранее сообщалось, что российские АЭС за 2019 год установили новый рекорд по выработке электроэнергии, произведя почти 209 млрд киловатт-часов.

В начале февраля сообщалось о планах правительства рассмотреть законопроект, предусматривающий равномерное распределение величины перекрёстного субсидирования между всеми потребителями электроэнергии, за исключением населения.

Перекрёстное субсидирование — механизм перераспределения тарифов, согласно которому часть оплаты за потреблённую энергию с населения и социальной сферы перекладывается на промышленность и предприятия.

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