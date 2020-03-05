В Кузбассе омбудсмен взяла на контроль дело больного муковисцидозом Ильи Дробышева

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Зоя Волошина взяла на личный контроль ситуацию больного муковисцидозом Ильи Дробышева, который был снят с поезда и прооперирован в Тюмени из-за резкого ухудшения состояния по дороге в Москву, куда ехал за подтверждением диагноза.

«По данной ситуации уполномоченным был составлен разговор с начальником Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаилом Васильевичем Малиным. В настоящее время вопрос, касающийся состояния здоровья Ильи Дробышева, находится на моём личном контроле», — написала в ответе на запрос РИА Новости Волошина.

3 марта стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после госпитализации по дороге в Москву жителя Кемеровской области, страдающего муковисцидозом и не получавшего необходимое дорогостоящее лекарство.

Как писал RT, житель Кузбасса с муковисцидозом не может получить необходимое лекарство после совершеннолетия, хотя суд обязал выдать ему препарат.

Региональные чиновники посчитали, что молодому человеку необходимо подтвердить свой диагноз и схему лечения в Москве. При этом столичные медики заявляли, что везти больного опасно, а подтверждать диагноз не требуется. Во время поездки в столицу состояние подростка резко ухудшилось: молодого человека пришлось снимать с поезда и везти на срочную операцию в Тюмень.