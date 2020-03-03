После госпитализации больного муковисцидозом жителя Кузбасса возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации по дороге в Москву жителя Кемеровской области, страдающего муковисцидозом и не получавшего необходимое дорогостоящее лекарство.
После госпитализации больного муковисцидозом жителя Кузбасса возбудили дело
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК.

«По результатам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — заявили в ведомстве.

В ходе расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, повлияло ли отсутствие препарата на состояние здоровья пострадавшего.

Ранее RT писал, что чиновники в Кемеровской области обязали 18-летнего Илью Дробышева подтвердить свой диагноз и схему лечения в Москве для получения необходимого лекарства.

Во время поездки в столицу из-за ухудшения состояния здоровья молодого человека сняли с поезда и срочно доставили в тюменскую больницу.

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