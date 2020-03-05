Путин рассказал о лидирующей позиции России в атомной промышленности
- РИА Новости
«У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций, это никакое не оружие, это высокие технологии. Очень активно развивается», — сказал Путин.
По его словам, если «посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию», Россия находится на самом высоком уровне.
«И в гражданке будем дальше продолжать делать. У нас уже появляются свои собственные фармацевтические продукты и так далее. Всё постепенно, но нарастает», — добавил глава государства.
Осенью 2019 года Путин отмечал роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
В апреле 2019 года в России успешно прошли комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов».