В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
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Как отмечается, обе реакторные установки были выведены на полную мощность.
«Проведённые испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования ПЭБ, а также автоматических систем управления технологическими процессами», — приводит РИА Новости сообщение.
В период летней навигации 2019 года ПЭБ планируется отбуксировать в порт Певека (Чукотский автономный округ), где он заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.
В ноябре 2018 года были проведены пуски реакторов плавучего атомного блока «Академик Ломоносов».