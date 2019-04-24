В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Как отмечается, обе реакторные установки были выведены на полную мощность.

«Проведённые испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования ПЭБ, а также автоматических систем управления технологическими процессами», — приводит РИА Новости сообщение.

В период летней навигации 2019 года ПЭБ планируется отбуксировать в порт Певека (Чукотский автономный округ), где он заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

В ноябре 2018 года были проведены пуски реакторов плавучего атомного блока «Академик Ломоносов».