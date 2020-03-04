Психолог дала рекомендации выпускникам в преддверии ЕГЭ

Детский психолог Олеся Андрианова дала рекомендации выпускникам и их родителям в преддверии Единого государственного экзамена.

«Что касается подготовки, на мой взгляд, нужно очень внимательно смотреть за нагрузкой. Бывает, что ребёнок мало того, что загружен уроками и репетиторами, так не прекращаются в том числе и какие-то обыденные занятия, обязанности», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, должен быть чёткий режим.

Как отметила эксперт, родителям стоит обеспечить покой детям и снять нагрузку, которую они нередко провоцируют сами.

Андрианова также считает, что перед экзаменами старшеклассникам можно научиться делать упражнения по снятию тревожности. Это может быть, например, групповой тренинг.

Эксперт советует не забывать о трёх важных вещах в сложный период подготовки.

«Спокойствие, режим и взаимопомощь», — пояснила она.

В 2019 году заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в беседе с НСН оценила перспективы цифрового портфолио школьников.