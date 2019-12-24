В Госдуме оценили перспективы цифрового портфолио школьников

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в беседе с НСН оценила перспективы цифрового портфолио школьников.

«Я думаю, что цифровое портфолио может вытеснить из системы образования ЕГЭ. В нём будет значительно больше информации полезной как для принятия решения о собственной траектории дальнейшего образования, так и для работодателей, которые будут принимать на работу», — заявила она.

По её словам, человек учится для собственного развития, а не для показателей, которые анализируют другие.

Как отметила Духанина, цифровое портфолио — хороший инструмент. Она выразила надежду, что замещение ЕГЭ произойдёт довольно быстро.

В сентябре первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.